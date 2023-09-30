سارة طالب السهيل والولد الطائر في معرض عمان الدولي للكتاب ٢٣

وطنا اليوم_برعاية اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

وفي جناح الاتحاد وقعت الكاتبة والأديبة سارة طالب السهيل في معرض عمان الدولي للكتاب مؤخرا قصة جديدة للأطفال بعنوان الولد الطائر رسومات الفنان العراقي المبدع رعد عبدالواحد.

وقد صدرت القصة عن دار خطوات (steps) (دار دجلة).

بعدد صفحات ٣٦

وقد جاءت القصة بفكرة جديدة غير مسبوقة ولأول مرة بمشاركة الطفل في كتابة النهاية من البداية وبتكملة الرسومات.

تميزت قصة الولد الطائر بأنها قصة تشاركية بين الكاتب والقارئ تنمي قدرات الطفل على الخيال والإبداع والمشاركة ليس فقط التلقي.

وقد حضر حفل التوقيع الذي تم في جناح اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان الذي سلم الكاتبة والباحثة سارة طالب السهيل تكريم الاتحاد على مجمل أعمالها الأدبية التي تصب في خدمة الطفولة والمجتمع.

وسلمها أيضا الأستاذ الشاعر عليان العدوان درع التكريم المهدى من قبل جمعية ال الهلسا الكرام نيابة عنهم.

وقد حضر الحفل نخبة من الأدباء والمثقفين الأردنيين والزملاء من أعضاء الاتحاد.

والأصدقاء من الصحفيين ورواد المعرض من الجمهور الكبار والصغار وأصدقاء الكاتبة.