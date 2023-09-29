افتتاح المهرجان الأربعين للبريدج في عمان بمشاركة عربية وأجنبية

وطنا اليوم – افتتحت في عمان، وبرعاية الرئيس الفخري لإتحاد البريدج السيدة نوزاد زيد بن شاكر، فعاليات المهرجان الأربعين للبريدج، متضمنا بطولة الأندية العربية الرابعة عشرة للبريدج، بمشاركة 11 من الأندية العربية، وبالتنسيق مع الاتحاد العربي للبريدج، حيث يستمر المهرجان لغاية الثاني من تشرين الأول المقبل.

وتقام فعاليات المهرجان في قاعة فندق “W- عمان”، بدعم كل من: بنك الاتحاد، بنك كابيتال، حبش دير للمقاولات، شركة مذيب حداد، هيئة تنشيط السياحة واللجنة الأولمبية الأردنية.

وحضر حفل الافتتاح المهندس بهجت المجالي رئيس الاتحاد الاسيوي للبريدج، وم. غسان غانم أمين عام الاتحاد العربي، والمحامي رمزي القسوس رئيس الاتحاد الأردني للبريدج، ورؤساء اتحادات مصر والامارات والسعودية والوفود المشاركة.

ورحب القسوس بالوفود المشاركة، وتمنى أن تحظى البطولة بالنجاح والتوفيق لكل الفرق.

وثمن القسوس المشاركة العربية والدولية وتمنى طيب الإقامة في عمان للوفود المشاركة.

وألقت السيدة عايدة أبو جابر أمين سر إتحاد البريدج، كلمة ترحبيبة بالوفود المشاركة في الدورة الاربعين، مشيرة الى أن الاتحاد الاردني للبريدج اعد برنامجا مميزا للمهرجان، اضافة إلى اطلاق بطولة “كأس التحدي” التي تحمل اسم سمو الأمير زيد بن شاكر، وشكرت كافة اللجان العاملة لانجاح المهرجان.

وتشارك في البطولة العربية فرق تمثل: النادي الارثوذكسي ونادي الملك حسين (الأردن)، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، لبنان، الكويت وجمهورية مصر العربية.

وتشارك في المهرجان الدولي إضافة إلى الدول العربية المدرجة أعلاه، فرق من الباكستان، اليونان، اسبانيا، كندا وبولندا.

ويشرف على البطولة العربية، الاتحاد العربي بحضور أمين عام الاتحاد العربي المهندس غسان غانم، ومدير الاتحاد رعد درويش.

ويدير البطولة الحكام: وليد المنياوي من مصر، ورعد العتوم من الأردن “مدير البطولة”، وطارق احمد من مصر، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

وبدعوة من رئيس الاتحاد الأردني القسوس، قامت الوفود المشاركة بزيارة منطقة القلعة، وفق ما ذكرت أمين السر والناطق الاعلامي للاتحاد عايدة أبو جابر.