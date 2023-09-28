السقاف تؤكد على تعزيز مكانة الصناعة الوطنية إقليمياً وعالميا

وطنا اليوم:أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ان الصناعات الوطنية وقطاع الصناعة يعتبر احدى القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، التي تعمل على زيادة وتحسين معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمعرض الصناعات الوطنية JOHOME للمستلزمات المنزلية، وبحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير واعضاء الغرف وعدد من الصناعيين الاردنيين.

مؤكده ان وزارة الاستثمار تعمل على تقديم الدعم لكافة القطاعات الاستثمارية والقطاع الصناعي بشكل خاص وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية إقليمياً وعالميا، وذلك بهدف تحسين البيئة الاستثمارية الاردنية من خلال تمكين الاستثمارات المحلية وتحقيق قصص نجاح تساعد على جذب الاستثمارات الخارجية.

واضافت ان إقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه قدمت العديد من المزايا والحوافز لتشجيع واستقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات ومنها القطاع الصناعي.

وبينت ان إقامة معرض JOHOME للمستلزمات المنزلية جاء ليعرف المستهلك الأردني والعربي بالصناعات والمنتجات المحلية وجودتها من اجل تعزيز تنافسيتها وقدرتها على اختراق الأسواق التصدرية الخارجية.

يذكر ان معرض JOHOME نظمته غرفة صناعة عمان، وبمشاركة اكثر من 50 شركة صناعية اردنية تعمل في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، الورق الصحي والبياضات، مستحضرات التجميل، الأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.