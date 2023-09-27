مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي _ال بدير وال ميقاتي.

عمان- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاربعاءالموافق 27-9-2023 بالمرحومة الحاجة نجلاء عزمي ميقاتي (ام علي) زوجة عصام محمد علي بدير وشقيقة نجيب ميقاتي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفية تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته.