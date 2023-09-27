العياصرة : المقطع المتداول عن موقفي من السعودية.. “خرمشة سياسية” وارث المعارضة “مفرود” أمام الدولة

وطنا اليوم – تحدث النائب عمر العياصرة عن موقفه من السعودية، حيث أشار إلى أنه لا يوجد علاقات متوترة كما يصفه البعض، وحتى المقطع المتداول وتجزئته حتى يصبح مسيئًا، فلا اعتقد أن الدولة تلتفت له، ” ما اعرف من يتبنى نشر المقطع. هو خرمشة سياسية”.

وبحسب العياصرة، لم أوجه إساءات للدولة السعودية لكن كنت اتحدث عن تحليل.

واكد العياصرة : لم يفاجئني أنني لم أصبح وزيرًا. ارث المعارضة يستحضر في كل حينه منذ بداية عمر مجلس النواب الحالي، ولكن الدولة أكبر من هكذا

وعاد العياصرة بالتأكيد أن قضية عدم اختياره وزيرا على خلفية عدم اتفاق المرجعيات على توزير النواب.