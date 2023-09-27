مجلس الزرقاء: بناء 22 مدرسة جديدة خلال العامين المقبلين

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء، الدكتور ماجد الخضري، إنه من المتوقع أن يتم خلال العامين المقبلين بناء 22 مدرسة ضمن برنامج المنح والقروض، فيما جرى البدء بإنشاء محطتي رصد بيئي بالمحافظة.

وأضاف الخضري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لعرض المبالغ المرصودة للمشاريع التي نفذها وسينفذها المجلس بحضور عدد من أعضاء مجلس المحافظة، أنه جرى صيانة 61 مدرسة بمديريات تربية الزرقاء الأولى والثانية والرصيفة، إضافة إلى غرف صفية لبعض المدارس مثل: مدرسة رجم الشوك ومظهر أرسلان.

وأشار إلى تزويد المستشفيات الحكومية بأجهزة طبية، وإجراء صيانة لعدد من المراكز الصحية وتوسعة بعض المراكز، متوقعا أن يتم خلال العام المقبل البدء بإنشاء مركز صحي شامل في موقع مبنى مستشفى الزرقاء الحكومي القديم “الحاووز”، وإنشاء مركز صحي في جريبا وآخر في منطقة بيرين.

وبحسب الخضري، جرى دعم المزارعين باللقاحات والأدوية البيطرية، وتخصيص مبلغ لمشروع استصلاح الأراضي، ودعم العيادات البيطرية والمراكز الزراعية، مؤكداً أن المجلس سيقوم بتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروع تبريد الخضروات المعدة للبيع من منتجات مزارعي الزرقاء، بالتعاون مع اتحاد المزارعين الأردنيين.

وأشار إلى المباشرة بصيانة مبنى صندوق المعونة الوطنية بالزرقاء، وكذلك إجراء صيانة شاملة لمدينة الأمير محمد للشباب، إضافة إلى طرح العطاء الخاص بإنشاء مبنى متصرفية لواء الرصيفة بتكلفة تبلغ مليوني دينار.

وبين أنه جرى شراء عدد من المنازل للأسر العفيفة من خلال وزارة التنمية، وصيانة بعض المنازل الآيلة للسقوط، ودعم مشاريع الأسر المنتجة بقيمة 100 ألف دينار، مبيناً أنه تم الانتهاء من مشروع تزويد عدد من المساجد بخلايا الطاقة الشمسية.

وبخصوص قطاع المياه، تحدث الخضري عن طرح عطاء وصلات منزلية للصرف الصحي، وعطاء لمعالجة المكاره الصحية، وعطاء لتحسين خطوط تزويد المواطنين بالمياه، فيما سيتم خلال أيام طرح عطاء إيصال المياه لبعض المناطق التي لا يوجد فيها شبكة مياه.

وأضاف جرى تشييك بعض المواقع الأثرية، وتأهيل مراكز الزوار، ودعم جهود التنقيبات الأثرية في المحافظة، والعمل على إدراج المحافظة ضمن خريطة السياحة المحلية، وتقديم الدعم للهيئات الثقافية والمهرجانات التي أقيمت في المحافظة بما يزيد عن 220 ألف دينار خلال العامين الماضيين، مؤكداً استمرار المجلس بدعم مشاريع ثقافية متميزة وإنشاء حديقة ثقافية ودار للثقافة في الرصيفة، وتمويل إنشاء متحف ثقافي في المدينة.

ووفق الخضري، فقد جرى تأهيل وصيانة العديد من الطرق، منها: طريق بيرين-أم رمانة، وطريق بيرين الخلة أم العظام -وطريق الظليل – الحلابات، وشارع المغفور له الملك الحسين بن طلال، إضافة إلى العديد من الطرق الزراعية، وإنارة عدد من الطرق مثل طريق الزرقاء- المنطقة الحرة، فيما سنتم المباشرة بإنارة جسر الحلابات الواقع على طريق الأزرق.

وأكد الخضري أنه سيتم العام المقبل تنفيذ مشروع تشجير في منطقة الهاشمية ودعم محمية الأزرق المائية، مشيرا إلى تقديم مبلغ 100 ألف دينار سنوياً لمراكز التدريب المهني والبدء بإنشاء بعض الملاعب ضمن قطاعات البلديات وأسواق شعبية والتعاون مع المؤسسات الرسمية في المحافظة والتعاون مع المجلس التنفيذي، إضافة إلى تخصيص مبلغ 320 ألف دينار للعناية بالمقابر وبناء جدار لمقبرة شومر