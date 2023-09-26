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وزيرة العمل بأول تصريح: الله يقدرنا على خدمة وطنا الاردن وسيدنا

26 سبتمبر 2023
وزيرة العمل بأول تصريح: الله يقدرنا على خدمة وطنا الاردن وسيدنا

وطنا اليوم:في أول تصريح لوزيرة العمل ناديا الروابدة بعد صدور الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، حيث قالت “الله يقدرنا على خدمة بلدنا ووطنا الاردن وسيدنا”.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الخصاونة، جاء فيها: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء.
وشغلت الروابدة منصب رئيسة مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة وعضو في حزب ارادة.

الشهادات العلمية
بكالوريوس علوم سياسية وعلم اجتماع، الجامعة الأردنية

المناصب التي تسلمتها
رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة

رئيس مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة

عضو مجلس أمناء جائزة التميز المغترب الأردني

عضو في منتدى تطوير السياسات الاقتصادية

مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي “9/2012 ولغاية 4/2018)”

نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي “2012 – 2018”

عضو مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

عضو مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة

عضو مجلس إدارة شركة البريد الأردني

عضو مجلس إدارة مستشفى الملك المؤسس

عضو مجلس إدارة شركة العصر

عضو مجلس إدارة شركة الخزف الأردنية

عضو هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية

عضو مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار

عضو مجلس إدارة شركة الضمان للمناطق التنموية

عضو مجلس إدارة شركة الأجواخ الاردنية

رئيس هيئة مديرين شركة مياه اليرموك (2019 -2020)

عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

عضو اللجنة الوطنية لاستراتيجية الفقر والبطالة

عضو اللجنة الوطنية لاستراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة

عضو اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأسرة


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