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رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المسلماني بوفاة الصحفي جمال حداد

26 سبتمبر 2023
رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المسلماني بوفاة الصحفي جمال حداد

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الثلاثاء الموافق 26-9-2023 بالمرحوم الصحفي جمال حداد المسلماني ( ابو عون).
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفى تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته


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