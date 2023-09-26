وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الثلاثاء الموافق 26-9-2023 بالمرحوم الصحفي جمال حداد المسلماني ( ابو عون).
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفى تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته
رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المسلماني بوفاة الصحفي جمال حداد
وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الثلاثاء الموافق 26-9-2023 بالمرحوم الصحفي جمال حداد المسلماني ( ابو عون).