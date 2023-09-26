الصحة تجيب على تساؤلات حول مأمونية مطاعيم الحصبة

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة، على مأمونية المطاعيم التي تعطى للأطفال، ضمن البرنامج الوطني للتطعيم.

المقابلة قال في تصريح اليوم الثلاثاء، إن مطعوم MR سيمنح للفئة العمرية (9 أشهر – 18 عاما)، مؤكدا أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أجازت سابقا استخدام مطعوم MR في الأردن.

** سبب إعطاء مطعوم MR حاليا

وأوضح المقابلة، أن إعطاء مطعوم MR، ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، في إطلاق المرحلة الثانية التي ستطلق منتصف تشرين أول المقبل، يأتي في ظل ارتفاع إصابات الحصبة في الأردن مؤخرا.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 164 حالة إصابة بالحصبة في المملكة خلال الفترة الماضي، مضيفا أن ذلك يشكل عامل وقاية للأطفال “خاصة” من الحصبة.

** ضرورة الحصول على مطعوم MR

وقال المقابلة، إن الطفل الذي حصل على مطعوم MMR (لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) قبل فترة وجيزة (شهر أو أقل)، ليس بحاجة إلى مطعوم الـ MR.

وبين أن مطعوم MR، يشكل مناعة إضافية للطفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

** الدول التي اعتمدت مطعوم MR

ولفت المقابلة، إلى أن 141 دولة حول العالم، اعتمدت مطعوم MR، حيث تم إعطاء نحو مليار و600 مليون جرعة من المطعوم بالتنسق مع الصحة العالمية.

ومن بين هذه الدول؛ العراق وبعض دول الخليج العربي، بالإضافة إلى تركيا، والعديد من الدول التي استخدمت المطعوم ضمن حملات تطعيم سنوية.

وأكد أن مطعوم MR متعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية.

** الشركة المصنعة لـ مطعوم MR

وأشار إلى أن الشركة المصنعة تصنع نحو 280 مليون جرعة من مطعوم MR، وتصدره للعديد من الدول.

وبين أن الأردن استخدم هذه المطعوم من ذات الشركة عام 2013، وبواقع 4 ملايين جرعة.

** هل مطعوم MR متطور أكثر من مطعوم MMR؟

المقابلة، اعتبر أن مطعوم MR يستخدم بشكل أكبر في حملات التطعيم السنوية، بعكس مطعوم MMR الذي يعطى حسب برنامج التطعيم المعتمد.

** مأمونية مطعوم MR

وأكد المقابلة، أن وزارة الصحة لا يمكنها إعطاء أي مطعوم غير مرخص أو مجاز من قبل الغذاء والدواء، ومطعوم MR مجاز من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن مطاعيم برنامج التطعيم الوطني آمنة ومن ضمنها مطعوم MR.

ولفت إلى أن المطعوم تم إنتاجه في أحد أكبر شركات الأدوية في العالم، مبينا أن الأردن يستورد من الشركة ذاتها مطاعيم أخرى تعطى للأطفال وهي آمنة.

المرحلة الثانية من التطعيم ستبدأ منتصف شهر تشرين الأول المقبل ستركز على تطعيم جميع طلاب المدارس ورياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والمبرّات والأحداث، وفق المقابلة.

** إجبارية المطعوم

من جهته، قال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، إن كل ولي أمر يمنع أطفاله من أخذ المطعوم يتحمل المسؤولية الأخلاقية.

وشدد الشبول على أن المطاعيم جميعها مجانية لكل من يقطن على أرض المملكة، كما وان مأمونيتها وفعاليتها مدروسة بشكل علمي ومُجازة من الدول والجهات الدولية جميعها، بالإضافة إلى أنها مستخدمة في السابق.

وأشار إلى أن المطاعيم تحمي الأطفال من 12 مرض، كما وأن قائمة المطاعيم لدينا تضم 12 مطعوماً، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ونتيجة لقوة البرنامج الوطني للمطاعيم اختفت الكثير من الأمراض مثل شلل الأطفال والسعال الديكي، الكزاز الوليدي