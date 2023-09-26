تعرف عليهم.. من هم الوزراء الحزبيين في حكومة الخصاونة

وطنا اليوم:حمل التعديل الوزاري السابع على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، حضور اربع وزراء حزبيين، هم:

* وزيرة العمل ناديا الروابدة من حزب ارادة

* وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشا من حزب المثياق الوطني

* وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، من حزب النهج الجديد الأردني.

* وزير المياه والري رائد ابو السعود من الحزب المدني الديمقراطي .

وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل سابع على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة