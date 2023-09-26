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تعرف عليهم.. من هم الوزراء الحزبيين في حكومة الخصاونة

26 سبتمبر 2023
تعرف عليهم.. من هم الوزراء الحزبيين في حكومة الخصاونة

وطنا اليوم:حمل التعديل الوزاري السابع على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، حضور اربع وزراء حزبيين، هم:
* وزيرة العمل ناديا الروابدة من حزب ارادة
* وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشا من حزب المثياق الوطني
* وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، من حزب النهج الجديد الأردني.
* وزير المياه والري رائد ابو السعود من الحزب المدني الديمقراطي .
وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل سابع على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة


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