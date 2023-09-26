تأخر تنفيذ مشروع صرف صحي في البلقاء بسبب متنفذ

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس محافظة البلقاء ابراهيم العواملة إن أسباب عدم استكمال مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء تعود إلى تعذر استملاك الحكومة لبعض قطع الاراضي التي يمر بها الخط الناقل للصرف الصحي.

وأوضح أن ملكية هذه الأراضي تعود لشخص متنفذ ذو سلطة.

وبين أن تأخر تنفيذ العطاء منذ عام 2017 سيلحق غرامات مالية وقد يتسبب بسحب المنحة من الجهة الممولة وفقا لكتب رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أطلع عليها.

بدوره قدم مجلس محافظة البلقاء طلبات لوزارة المياه والري بهدف إعادة دراسة ملف المنحة والمشروع، لكنه صدم بإصدار كتب رسمية تخالف الطلب.

العواملة قال إن الكتب التي صدرت عن مكتب وزير المياه جاءت بعكس الطلبات المقدمة إذ كانت تطلب إجراء دراسة لتوسعة محطة البقعة التحويلية بدلا من دراسة تأخر مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء.

وكان الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية قد مولوا المشروع عام 2017 بقيمة 75 مليون دينار، لتكون قدرته الاستيعابية 36 ألف متر مكعب، ويمكن رفعها إلى 54 ألف متر مكعب باليوم