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هل هذا السبب وراء خروج الشبول من حكومة الخصاونة..؟

26 سبتمبر 2023
هل هذا السبب وراء خروج الشبول من حكومة الخصاونة..؟

 

وطنا اليوم –  كشفت مصادر أسرار الخلاف الذي وقع بين رئيس الحكومة بشر الخصاونة ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول والذي ادى إلى إخراج الأخير من الحكومة في تعديل مرتقب خلال ساعات.

وبينت المصادر، ان الخلاف بدأ عندما كلف الخصاونة فيصل الشبول وقيادات اعلامية بارزة في الحكومة بان يقوموا باعداد مشروع قانون جرائم الكترونية، وهذا ما عمل عليه بجد الشبول وعدد من القيادات الإعلامية، حيث تم اعداد المشروع ووضعه امام رئيس الحكومة. واضافت المصادر، ان الشبول فوجئ بنسخة من مشروع القانون غير التي قام باعدادها وتسليمها للخصاونة والتي اعدها غريم سابق للشبول، الأمر الذي اعترض عليه الشبول بشكل صريح ومباشر امام الرئيس. وأشارت المصادر، إلى ان رفض الشبول الخروج امام الإعلام للدفاع عن بنود قانون المشروع أثار غضب الرئيس، الأمر الذي سيدفع الخصاونة اليوم لاخراج الشبول من الحكومة.


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