مناصب شاغرة في الأردن بعد التعديل الوزاري

وطنا اليوم:أدى التعديل الوزاري على حكومة بشر الخصاونة الذي صدرت فيه إرادة ملكية، الثلاثاء، إلى وجود شواغر في عدة مناصب.

وبذلك أصبح منصب رئيسة مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة شاغرا بعد تعيين ناديا الروابدة وزيرة للعمل.

وأصبح منصب مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي شاغرا بعد تعيين مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي.

كما شغر منصب أمين عام وزارة النقل بعد تعيين وسام التهتموني وزيرة للنقل