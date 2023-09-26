بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تعرف إلى السيرة الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

26 سبتمبر 2023
تعرف إلى السيرة الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

وطنا اليوم:ضمت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بعد الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء التعديل عليها، الثلاثاء، 3 وزراء جدد يعينوا للمرة الأولى.
وبحسب التعديل فإن الأسماء التي عينت للمرة الأولى كوزراء ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيرا للعمل، ووسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.
كما شملت مهند المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي
وصدرت الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة.
وتاليا السيرة الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة:
ناديا الروابدة وزيرا للعمل
مواليد الصريح : 12/4/1963
الشهادات العلمية: بكالوريوس علوم سياسية وعلم اجتماع
المناصب السابقة:
مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (9/2012 ولغاية 4/2018)
نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (2012 – 2018)

مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي
مواليد الكرك 1973
كاتب ومؤرخ وصحفي أردني
كان مقدما لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا
عمل في عدة مجالات الإعلام المختلفة الصحافية والتلفزيونية
شغل منصب عميد شؤون الطلبة السابق في الجامعة الأردنية
شغل منصب مدير مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي

حديثة جمال حديثة الخريشة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية
مواليد 1973 ومتزوج
عضو مجلس النواب 17
الخبرات العملية:
شغل منصب وزيرا للشباب في حكومة هاني الملقي
مهندس في وزارة الشؤون البلدية.
رئيس لجنة بلدية سحاب.
مدير الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة.
رائد أبو السعود وزيرا للمياه والري
مواليد عام 1957 متزوج وله ثلاثة أبناء.
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية وإدارة البناء من جامعة ميامي
الخبرات العملية:
وزير الأشغال العامة والإسكان في الفترة من 25 تشرين أول 2004 ولغاية 7 نيسان 2005.
وزيراً للأشغال العامة والإسكان ووزيراً للنقل للفترة من 25 تشرين أول 2003 ولغاية 24 تشرين أول 2004.
وزيراً للمياه والري 7/4/2005-3/7/2005.
وزير المياه والري 2007-2009.
وسام التهتموني وزيرا للنقل
شغلت منصب الأمين العام لوزارة النقل منذ حكومة عمر الرزاز 2019-2023
شغلت منصب مديرة مديرية الدراسات في هيئة تنظيم النقل البري عام 2018
وجيه عزايزة وزير دولة
مواليد اربد 1955.
المؤهلات العلمية:
بكالوريوس هندسة مدنية – جامعة حلب / سوريا – 1979
أهم المناصب التي شغلها:
– وزير الشؤون السياسية والبرلمانية
– وزير التنمية الاجتماعية 2017
– وزير التنمية الاجتماعية 2012-2013


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:45

هكذا تحدث الروابدة!

09:38

الملك يفتتح استوديوهات الأردن المتخصصة لصناعة الأفلام

09:36

إغلاق مصنع غذائي وتوقيف 6 بائعي محروقات على الطرق في المفرق

09:35

عاجل – الملك : في مولد نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، نبراس الهدى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير والبركات على الأمتين العربية والإسلامية. كل عام وأنتم بخير

09:28

أهم المهم في التعديل والتوزير

09:25

هندسة جمهور ناجح في وسائل التواصل الاجتماعي

09:24

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يهنئكم بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

09:22

مجلس الزرقاء: بناء 22 مدرسة جديدة خلال العامين المقبلين

09:19

العياصرة : المقطع المتداول عن موقفي من السعودية.. “خرمشة سياسية” وارث المعارضة “مفرود” أمام الدولة

08:56

الدعجة : كثرة التعديلات الوزارية تدل على فشل الحكومة و الخزاعي ينتقد ظهور بعض الشخصيات على وسائل الاعلام واخذ زاوية الدفاع عن الحكومة

08:52

وطنا اليوم تهنئ بمناسبة المولد النبوي

07:47

ساره السهيل تتحدث عن تحولات الكتابة للاطفال في العصر الرقمي

وفيات
وفيات الثلاثاء 26-9-2023زوجة السيد عصام بدير في ذمة اللهوفيات الاثنين 25-9-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-26 13:13:00Z | | وفيات الأحد 24-9-2023