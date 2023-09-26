تعرف إلى السيرة الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

وطنا اليوم:ضمت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بعد الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء التعديل عليها، الثلاثاء، 3 وزراء جدد يعينوا للمرة الأولى.

وبحسب التعديل فإن الأسماء التي عينت للمرة الأولى كوزراء ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيرا للعمل، ووسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.

كما شملت مهند المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي

وصدرت الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة.

وتاليا السيرة الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة:

ناديا الروابدة وزيرا للعمل

مواليد الصريح : 12/4/1963

الشهادات العلمية: بكالوريوس علوم سياسية وعلم اجتماع

المناصب السابقة:

مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (9/2012 ولغاية 4/2018)

نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (2012 – 2018)

مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي

مواليد الكرك 1973

كاتب ومؤرخ وصحفي أردني

كان مقدما لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا

عمل في عدة مجالات الإعلام المختلفة الصحافية والتلفزيونية

شغل منصب عميد شؤون الطلبة السابق في الجامعة الأردنية

شغل منصب مدير مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي

حديثة جمال حديثة الخريشة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية

مواليد 1973 ومتزوج

عضو مجلس النواب 17

الخبرات العملية:

شغل منصب وزيرا للشباب في حكومة هاني الملقي

مهندس في وزارة الشؤون البلدية.

رئيس لجنة بلدية سحاب.

مدير الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة.

رائد أبو السعود وزيرا للمياه والري

مواليد عام 1957 متزوج وله ثلاثة أبناء.

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية وإدارة البناء من جامعة ميامي

الخبرات العملية:

وزير الأشغال العامة والإسكان في الفترة من 25 تشرين أول 2004 ولغاية 7 نيسان 2005.

وزيراً للأشغال العامة والإسكان ووزيراً للنقل للفترة من 25 تشرين أول 2003 ولغاية 24 تشرين أول 2004.

وزيراً للمياه والري 7/4/2005-3/7/2005.

وزير المياه والري 2007-2009.

وسام التهتموني وزيرا للنقل

شغلت منصب الأمين العام لوزارة النقل منذ حكومة عمر الرزاز 2019-2023

شغلت منصب مديرة مديرية الدراسات في هيئة تنظيم النقل البري عام 2018

وجيه عزايزة وزير دولة

مواليد اربد 1955.

المؤهلات العلمية:

بكالوريوس هندسة مدنية – جامعة حلب / سوريا – 1979

أهم المناصب التي شغلها:

– وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

– وزير التنمية الاجتماعية 2017

– وزير التنمية الاجتماعية 2012-2013