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اسماء/ الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة يؤدون اليمين الدستورية أمام الملك

26 سبتمبر 2023
اسماء/ الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة يؤدون اليمين الدستورية أمام الملك

ادى الوزراء الجدد في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو التعديل الوزاري السابع على حكومته.

 

ويعود آخر تعديل على حكومة الخصاونة إلى الثلث الأخير من كانون الثاني/ ديسمبر 2022، تاريخ دخول مكرم القيسي وزيراً للسياحة والآثار بدلا من نايف حميد الفايز.

والوزراء الجدد الذين أدوا اليمين هم :
ناديا الروابدة / للعمل
مهند مبيضين / للاتصال الحكومي
رائد أبو السعود / المياه
حديثة الحريشة / للشؤون السياسية والبرلمانية
ماهر أبو السمن / أشغال عامة وإسكان
وجيه عزايزة / وزير دولة
يوسف الشمالي / صناعة وتجارة
وسام التهتموني / النقل

 


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