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أمانة عمان تنهي أعمال الهدم في الجوفة

26 سبتمبر 2023
أمانة عمان تنهي أعمال الهدم في الجوفة

وطنا اليوم:أنهت أمانة عمان الكبرى أعمال الهدم في جبل الجوفة بالعاصمة عمان، وذلك ضمن مشروع تطوير أحياء قديمة في إطار العمل بالمشروع الوطني، الهادف إلى الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.
وأعلنت الأمانة في وقت سابق، أن الأبنية والأراضي التي شملها القرار مستملكة بالأصل للأمانة، وشهدت انهيارات سابقا على القطع 243 و244 وفق تقارير لجان السلامة العامة.
وأشارت إلى أن هذا المشروع له أهداف سامية أهمها الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، استكمالاً لأعمال هدم الأبنية القديمة وصيانتها ضمن أحياء عمان القديمة.

أعمال هدم
وبحسب أمانة عمان الكبرى، فإن المباشرة بأعمال الهدم بمتابعة من الكوادر المعنية في أمانة عمان وبإشراف مقاول مصنف وبإشراف هندسي و ضمن معايير السلامة العامة للكودات المعتمدة في أعمال الهدم.
“هدم المباني المستملكة لأمانة عمان جاء لغايات الحفاظ على السلامة العامة كون المنطقة تعرضت سابقاً لانهيارات وانجرافات متتالية وجرى تشكيل لجان فنية من قبل رئيس الوزراء، حينها، وبعد إجراء الدراسات الفنية وزيارات ميدانية للموقع تمت التوصية بإزالة الأبنية كونها مقامة على أسس غير هندسية وبصورة عشوائية”، وفق الأمان


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