محمد حسن التل مستشاراً لرئيس الوزراء

وطنا اليوم:قرر رئيس الوزراء بشر خصاونة تعيين الزميل محمد حسن التل مستشارا في رئاسة الوزراء اعتبارا من اليوم.

والزميل التل يحمل درجة البكالويوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك، ويحمل شهادة الدبلوم العالي في الإدارة من نفس الجامعة.

وشغل التل منصب رئيس التحرير المسؤول لجريدة الدستور لمدة عشر سنوات، وكان عضوا في مجلس إدارتها لعدة دورات، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الرأي، وكان عضوا في مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية “بترا” لدورتين، وشغل عضوية مجلس كلية الإعلام في جامعة اليرموك، كما أنه كاتب ومحلل سياسي وله مئات المقالات في الصحف المحلية والعربية