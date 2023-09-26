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البحرين تعلن مقتل عسكريين بهجوم حوثي على أرض سعودية

26 سبتمبر 2023
البحرين تعلن مقتل عسكريين بهجوم حوثي على أرض سعودية

وطنا اليوم:أعلنت البحرين مقتل عسكريين اثنين، ضابط وجندي، وسقوط عدد من الجرحى ،من قوات دفاع البحرين في هجوم لطائرات حوثية مسيرة.
وأفاد بيان لـ”قوة دفاع البحرين” ، الاثنين، بمقتل “ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن قوات التحالف العربي”.
وقالت إن “العمل الإرهابي الغادر” وقع صباح الاثنين “بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع القوات البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض السعودية رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن”.
وأفاد البيان بنقل الجرحى والقتلى إلى البحرين.
ووصل وفد للحوثيين إلى السعودية، الأسبوع الماضي، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها للمملكة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014. وناقش الوفد مع مسؤولين سعوديين اتفاقا محتملا قد يمهد الطريق لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ نحو ثماني سنوات.
ويخوض الحوثيون حربا ضد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، منذ 2015، في صراع أودى بحياة الآلاف، وترك 80 في المئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية


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