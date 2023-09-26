الملكة: كل عام وأنتن على قلبي أغلى وأغلى

وطنا اليوم:هنأت جلالة الملكة رانيا العبد الله، الثلاثاء، الأميرتان إيمان وسلمى، بمناسبة عيدي ميلادهما الذين يصادفان السادس والعشرين والسابع والعشرين من أيلول/سبتمبر.

وقالت جلالتها في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “X” تويتر سابقا، “يا قلب ماما، كل عام وانتو بخير وكل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى”.

ويصادف السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر ذكرى مولد سمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني فيما يصادف السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر ذكرى مولد سمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني