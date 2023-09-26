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الغذاء والدواء تستضيف سعادة السفير النرويجي

26 سبتمبر 2023
الغذاء والدواء تستضيف سعادة السفير النرويجي

وطنا اليوم:بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات والسفير النرويجي في عمان، ايسبين ليندباك سبل تعزيز التعاون المشترك وذلك خلال زيارته والوفد المرافق إلى مقر المؤسسة صباح اليوم.
وناقش مهيدات والسفير خلال اللقاء تذليل العقبات أمام استيراد المواد الغذائية من النرويج ومن ضمنها الأسماك الطازجة والمنتجات البحرية، حيث أبدى مهيدات استعداد المؤسسة التام لدعم التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات ذات العلاقة استنادا إلى المعايير الدولية في هذا المجال


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