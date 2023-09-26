الصحة : تطعيم 98% من الفئة المستهدفة خلال المرحلة الأولى

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، أنه تم تطعيم 98% من الفئة المستهدفة خلال الخطة الأولى من الحملة الوطنية للتطعيم.

وقال ، إن هناك تجاوباً واضحاً من المواطنين للحملة الوطنية للتطعيم، حيث تم تطعيم 118 ألف شخص خلال المرحلة الأولى من الحملة من أصل 120 ألف شخص.

وأضاف أن المطاعيم المستخدمة في المدارس استخدمت في حملة عام 2013، لذلك هي ليست جديدة، وكل ولي أمر يمنع أطفاله من اخذ المطعوم يتحمل المسؤولية الأخلاقية.

وبين أن هناك لغطاً ما بين مطاعيم كورونا والحملة الوطنية للمطاعيم لحماية الأبناء، داعيا كل من اعترض على الحملة مراجعة المراكز الصحية ليتسى عرض النتائج ومدى مأمونية هذه المطاعيم أمامه وعلى أنها فعالة لصالح الأبناء.

وشدد الشبول على أن المطاعيم جميعها مجانية لكل من يقطن على أرض المملكة، كما وان مأمونيتها وفعاليتها مدروسة بشكل علمي ومُجازة من الدول والجهات الدولية جميعها، بالإضافة إلى أنها مستخدمة في السابق.

وأشار إلى أن المطاعيم تحمي الأطفال من 12 مرض، كما وأن قائمة المطاعيم لدينا تضم 12 مطعوماً، مؤكدا في الوقت نفسه أنه نتيجة لقوة البرنامج الوطني للمطاعيم اختفت الكثير من الأمراض مثل شلل الأطفال والسعال الديكي، الكزاز الوليدي