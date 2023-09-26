جهود مقدرة ….. وإدارة السير توجه رسالة نصية للسائقين

وجهت ادارة السير رسالة نصية الى المواطنين جاء فيها:

انتبه!

وفاة كل 16 ساعة بحوادث السير، حادث سير كل ساعتين و 17 دقيقة كل 31 دقيقة يقع جريح بحوادث السير ، 2826 وفاة بحوادث السير آخر خمس سنوات

وكانت ادارة السير المركزية، قد اكدت في وقت سابق إن هناك انطباعا ايجابيا بعد دخول قانون السير الجديد لسنة 2023 حيز التنفيذ ، حيث شهدت شوارع العاصمة عمان وباقي المحافظات التزاما كبيرا بحزام الآمان وقواعد السير من قبل السائقين داخل مركباتهم.

وتبذل مديرية الامن العام جهودا جبارة ومقدرة لتطبيق القانون والمحافظة على انخفاض مستوى الحوادث بعد اقرار قانون السير الجديد.