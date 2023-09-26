الوزراء الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك اليوم

وطنا اليوم:يؤدي الوزراء الجدد في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأصبحت الأسماء التي ستنضم إلى الفريق الحكومي في التعديل السابع الذي يجريه الرئيس الدكتور بشر الخصاونة مؤكدة.

والأسماء هي دخول النائب عمر العياصرة ليحمل حقيبة وزارة الاتصال الحكومي، وخير أبو صعيليك ليحمل حقيبة وزارة العمل، وسام التهتموني وزيرا للنقل، وحديثه جمال الخريشة وزير للشؤون السياسية، ورائد أبو سعود وزير مياه.

وكان الوزراء قد وضعوا يوم امس استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الخصاونة تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.

ويشمل التعديل الوزاري فك الربط بين وزارة الأشغال العامة ووزارة النقل، بالإضافة إلى فك الربط بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل، ونقل الوزير وجيه عزايزة منم وزارة الشؤون البرلمانية ليصبح وزير دولة من دون حقيبة.

وينص الدستور على انه يستوجب على النائبين الداخلين إلى الفريق الحكومي ان يستقيلا انطلاقا من مبدا الفصل بين السلطات.

وبعد استقالة النائبين سيتم تعيين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في قوائمها الانتخابية وهما زكريا الفقيه خلفا لخيري أبو صعيليك ونجاح العزة خلفا لعمر عياصرة