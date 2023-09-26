الساكت: الشراكة بين القطاعين تلعب دورًا مهمًا في تطوير الأردن

وطنا اليوم:قال عضو غرفة صناعة عمان، موسى الساكت، إن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهم جدًا.

وأضاف الساكت الثلاثاء، أن الشراكة بين القطاعين تسهم في تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع التي تعزز تطوير الأردن وخلق فرص عمل.

وأشار إلى وجود العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين مثل مطار الملكة علياء، وميناء الحاويات، وجر مياه الديسي، وتنقية مياه الصرف الصحي.

وأكد الساكت أن لابد من وجود تأهيل للشركات الأردنية من أجل المشاركة في هذه مشاريع الشراكة بين القطاعين، بالإضافة إلى تشكيل ائتلاف وطني للمشاركة فيها.

ولفت إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين أسهمت في نجاحات اقتصادية، وزيادة إيرادات الخزينة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأوضح الساكت أن النمو الاقتصادي للقطاع الخاص الأردني تراجع إلى 2.2 بالمئة خلال العقد الماضي، مما يؤكد دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

ودعا الحكومة إلى وضع خطة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي