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مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء جنوبي نابلس

منذ 28 ثانية
مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء جنوبي نابلس

وطنا اليوم:قطع مستوطنون، فجر الثلاثاء، عدد من أعمدة الكهرباء بين بلدتي قصرة وجالود جنوبي نابلس.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن الناشط ضد الاستيطان فؤاد حسن، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود، وقطعوا أربعة أعمدة من شبكة الكهرباء، وتصدى لهم الأهالين وفروا هاربين من المكان.

اقتحام يعبد وعرابة
وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال الاثنين، بلدتي يعبد وعرابة، وقريتي فقوعة وجلبون في محافظة جنين، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال سيرت آلياتها العسكرية في شوارع البلدتين وسط إطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية


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