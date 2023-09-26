مصدر : من المرجح اعلان #نتائج_القبول_الموحد الخميس

وطنا اليوم – اكد مصدر لوطنا اليوم ان نتائج القبول الموحد ستصدر الخميس .

ووفقا للمصدر ذاته فإن القائمة ستتضمن نحو 40 الف مقبول تنافسيا من التوجيهي الاردني وحملة الثانوية الأجنبية.

وفي ذات السياق اكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، أنه “لا واسطة ولا محسوبيات في تنفيذ القبول الموحد بل أنظمة وتعليمات وسياسات عامة للقبول”.

وكتنب الخطيب، في إدراج له عبر “فيسبوك”، مساء الاثنين، “يعلم الله لو كان أحد أبنائي متقدم بطلب للقبول الموحد فإنني لا أملك له شيء زيادة عن أي طالب أو طالبة آخرين إلا النصح والإرشاد وخلاصة الخبرة المتواضعة وهو ما لم أبخل به يوما على أي شخص كائنا من كان”.