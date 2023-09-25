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اختتام المسابقة الوطنية للأباكس والحساب الذهني

26 سبتمبر 2023
اختتام المسابقة الوطنية للأباكس والحساب الذهني

وطنا اليوم – تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، اختتمت مساء أمس الجمعة، المسابقة الوطنية الثانية عشرة، للأباكس والحساب الذهني “”يو سي ماس”، بمشاركة 300 طالب وطالبة من مختلف المحافظات.
وحضر الحفل، مندوبا عن سموها، الدكتور مشهور الرفاعي، والسفير الماليزي لدى الأردن محمد نصري عبد الرحمن، والمدير العام لـ “يو سي ماس” في مجموعة “يو سي آي سي التعليمية في ماليزيا وونغ زو ينغ، ومدراء المدارس والمراكز الشريكة لـ “يو سي ماس” في الأردن وممثلو الشركات الراعية، وجمع غفير من أهالي الطلبة المتنافسين والخريجين.
وأشار المدير التنفيذي لذكاء الأردن، معتز عازر، إلى جهود سمو الأميرة سمية بنت الحسن ودعمها المتواصل للتعليم النوعي في الأردن، مشيدا بجهود أهالي الطلبة ودعمهم لأبنائهم المشاركين بالمسابقة.
وتضمن الحفل تسليم خريجي الفوج الثاني عشر شهاداتهم، وتكريم موظفي “ذكاء” ممن أتموا خمس أو عشر سنوات من العمل في الشركة، بالإضافة إلى أنشطة وعروض ترفيهية.
كما تضمن تخريج الفوج الثاني عشر من طلبة “يو سي ماس” الذين أنهوا مستويات البرنامج العشرة بنجاح.
ويتأهل الطلبة الفائزون في المسابقة لتمثيل الأردن في مسابقة “يو سي ماس” العالمية، التي ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور في كانون الأول المقبل.
يشار إلى أن “يو سي ماس” هو برنامج للطلبة بين الرابعة والثالثة عشرة عاما لتحفيز وتطوير مهاراتهم العقلية مثل التركيز، والتخيل، والتصور، الملاحظة، الاستماع والتذكر، باستخدام عمليات حسابية على الآلة الحاسبة اليدوية الصينية (الأباكس) لضمان أداء ذهني أفضل للطلبة أكاديمياً وفي شتى مناحي الحياة، ولدى “يو سي ماس” مراكز في أكثر من 80 دولة في العالم.


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