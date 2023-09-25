العين عبد الحكيم الهندي يهنئ سيد البلاد بذكرى المولد النبوي

وطنا اليوم-عمان – بعث رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان العين عبد الحكيم محمود الهندي ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال الهندي في برقيته – “يطيب لي ولاعضاء لجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان واعضاء جمعية الفنادق الاردنية أن نتقدم لجلالتكم وولي العهد الامين والاسرة الهاشمية بأطيب الأماني وأصدق التهاني” بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف .

وأضاف الهندي أن ميلاد سيد خلق الله المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام يأتي تجسيداً للمشاعر الراسخة في وجدان أمتنا الإسلامية لنأخذ من صاحب الذكرى العطرة الأسوة والقدوة الحسنة فى إرساء القيم السامية للدعوة الإسلامية.

نسأل الله العلي القدير أن يبارك جهود جلالتكم ويُسدد خطاكم للوفاء بمسؤولياتكم الوطنية الكبيرة وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على بلدنا الاردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير والتقدم والازدهار” .