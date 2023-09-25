ابو طير : عدة جهات هي من تختار الوزراء الجدد”، ولا توجد حكومة مشكلة من جهة واحدة

وطنا اليوم – كشف الكاتب لصحفي ماهر أبو طير أن الحكومات بالأردن تجري التعديلات وهي ليست حكرا على الحكومة الحالية، مبينا أن أعمار الحكومات المتعاقبة في السابق كانت قصيرة.

وحول مبررات التعديل الوزاري أكد أبو طير، أن وقت تغيير الحكومات يأتي بسبب اكتشاف رؤساء الوزراء الخلل في بعض الوزارات، وفي بعض الأحيان لحسابات شخصية مثل عدم الانسجام، وتداخل بعض عمل الوزارات.

وأشار إلى أن تفاصيل التعديل لا زالت قيد البحث خلال الساعات القادمة، مضيفا أن “عدة جهات هي من تختار الوزراء الجدد”، ولا توجد حكومة مشكلة من جهة واحدة.

وختم قائلا: “خلل في البنية العامة لاختيار الحكومات والوزراء مثل العلاقات الشخصية والمحاصصة وغيرها”.

جاء ذلك بعد أن أعُلن رسميا الاثنين عن وضع وزراء حكومة بشر الخصاونة استقالاتهم بين يديه من أجل استكمال إجراءات التعديل الوزاري السابع على حكومته منذ تشكيلها، كشفت مصادر حكومية ونيابية أن التعديل الوزاري سيشهد تغييرات جوهرية في هيكل الحكومة، حيث سيشمل هذا التعديل 5 حقائب وزارية على الأقل.

ومن أبرز الحقائب الوزارية التي يشملها هذا التعديل وزارة الاتصال الحكومي ووزارة المياه ووزارة الصناعة والعمل ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.