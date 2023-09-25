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ضبط سارق 50 الف دينار من سيارة باربد

25 سبتمبر 2023
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-04-06 13:51:27Z | |

وطنا اليوم:أقدم لص على سرقة 50 ألف دينار من سيارة صاحب شركة كانت مصطفة بالحي الشرقي في محافظة إربد، اليوم الاثنين وفقا لما اكده مصدر امني .
وقال المصدر أن صاحب الشركة كان يضع المبلغ في صندوق سيارته وتفاجأ بعد عودته إلى المنزل بأن المبلغ مسروق، وابلغ الأجهزة الأمنية.
ووفق المصدر فإن الأجهزة الأمنية حددت هوية السارق وتم القبض عليه واعترف بفعلته.
وخلال تفتيش منزل اللص تم العثور على حوالي 41 ألف دينار من أصل المبلغ المسروق


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