السجن 8 سنوات لشخص حاول قتل جاره بسيخ حديد

وطنا اليوم:أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بسجن شخص لمدة 8 سنوات بعد إدانته بمحاولة قتل جاره في عمان.

وأدانت محكمة الجنايات المدعى عليه بتهمة الشروع في القتل على خلفية الحادثة التي وقعت يوم 3 أيلول 2021، وحكمت عليه بالسجن 12 عاما.

إلا أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة إلى 8 سنوات لأن الضحية أسقط التهم الموجهة إلى المتهم.

وفي تفاصيل القضية ، فقد دخل المتهم في مشاجرة ساخنة مع جاره لأنه ضرب قريبه المصاب بمتلازمة داون.

وبعد أن اشتد الخلاف، ضرب المتهم جاره بـ”سيخ حديدي” على رأسه وساقيه، وتم نقل الضحية إلى مستشفى قريب بعد تعرضه لضربة قوية في الرأس، ونجا المصاب من الاعتداء بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية في الرأس.

وفيما لم يستأنف المتهم الحكم أمام محكمة بدرجة أعلى، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد الحكم بالسجن 8 سنوات.

وقضت محكمة التمييز بأن إجراءات المحكمة الجنائية كانت دقيقة وأن المتهم تلقى العقوبة المناسبة