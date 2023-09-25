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إنشاء جدران استنادية مسلحة لمجرى وادي المفرق

25 سبتمبر 2023
إنشاء جدران استنادية مسلحة لمجرى وادي المفرق

وطنا اليوم:بدأت بلدية المفرق الكبرى بتنفيذ عطاء إنشاء جدران استنادية مسلحة لمجرى وادي المفرق.
وقالت البلدية في بيان اليوم الاثنين، إن مديرية الخدمات الهندسية، باشرت العمل في المشروع لتحديد مسار الوادي لمنع التعديات ولحماية أرواح المواطنين والممتلكات، لا سيما في فصل الشتاء، من خلال منع وصول المياه للمواطنين وممتلكاتهم، وتحديد طرق أكثر آمان للوصول إلى بيوتهم دون أي عوائق.
إلى ذلك، أعلن رئيس البلدية عامر أخو ارشيدة، البدء بإعادة تأهيل شوارع ضاحية الملك عبدالله الثاني، اعتبارا من اليوم.
جاء ذلك خلال لقاء أهالي من الضاحية الذين تركزت مطالبهم على تطوير البنية التحتية وتأهيل شوارعها


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