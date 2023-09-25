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الشبول: اتحدى وجود مطاعيم منتهية الصلاحية بالصحة

25 سبتمبر 2023
الشبول: اتحدى وجود مطاعيم منتهية الصلاحية بالصحة

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول، أنه لا يوجد أي مطعوم في مستودعات الوزارة منتهي الصلاحية، فيما وتتحمل الوزارة المسؤولية القانونية والأخلاقية في هذا الصدد.
جاء تحدي الشبول أن يكون هناك أي مطاعيم منتهية الصلاحية ، ردا على مداخلات نواب في الاجتماع المشترك في لجنتي التعليم والشباب والصحية النيابيتين، قالوا فيه أن المطاعيم تحتاج للتدقيق عليها تجنبا من أن تكون منتهية الصلاحية أو قريبة من انتهاء الصلاحية .


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