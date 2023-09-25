اتفاقية للبدء بمشروع مجمع نقل عام في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم:وقعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الاثنين، اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة الأردنية/ صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية، وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، للبدء بمشروع مركز انطلاق ووصول جديد في محافظة الزرقاء.

ووقع الاتفاقية مندوباً عن القوات المسلحة، المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وعن هيئة تنظيم قطاع النقل البري مديرها العام عبد الرحيم الوريكات.

وبين الوريكات أن الهدف من بناء هذا المشروع هو توحيد جميع خطوط النقل الداخلية والرئيسية التي كانت في مركزي انطلاق ووصول واحد، وأن يكون محاذيا لمشروع محطة الباص السريع لتردد ليحقق التكاملية معه، ما سيؤدي إلى تقليل عدد الرحلات، وتوفير الوقت على الركاب.

وأشار إلى أن المشروع سيكون ضمن أعلى المواصفات العالمية من حيث التصميم والبناء والتشغيل، وبما يؤدي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وشبكة الخطوط التي يخدمها في محافظة الزرقاء، إضافة إلى المحافظات الأخرى.

وأوضح أن المشروع سيتضمن ساحات ومسارب لوسائط النقل العاملة في محافظة الزرقاء تتسع لـ111 خطا داخليا وخارجيا، وبواقع 1230 واسطة نقل بين ركوب كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وشبكة من الطرق الداخلية وساحات انتظار ومبان إدارية وخدمية، ومبان تجارية بنظام المراكز التجارية الكبرى، إضافة إلى مرائب مركبات خاصة، ونظام طاقة شمسية، مشيرا إلى أن إدارة وتنظيم المركز ستتم بنظام إلكتروني، وتوفير ما يزيد على 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة متنوعة للشباب الأردني.

وأشاد الوريكات بما قدمته القوات المسلحة الأردنية من تعاون وتسهيل وتعزيز التشاركية بينها وبين هيئة تنظيم النقل البري التي تسعى لتحقيق المصلحة العامة.