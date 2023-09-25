جهزوا الملابس الشتوية.. الأردن يودع الأجواء الحارة

وطنا اليوم:تُشير أحدث القراءات الجوية لنماذج المُحاكاة الحاسوبية لحركة الكتل الهوائية توقعات بأن تتأثر الأردن الأيام الأولى من شهر تشرين الأول/أكتوبر بكتلة هوائية لطيفة الحرارة تتسبب بانخفاض ملحوظ على درجات الحرارة و عودة للأجواء الخريفية للمملكة.

وفي التفاصيل، تبدأ درجات الحرارة انخفاضها الأحد القادم حيث تتأثر المملكة بتيارات شمالية غربية ذات درجات حرارة أقل و رطوبة أعلى مُقارنة بالأيام الحالية، لتصبح الأجواء تدريجياً أكثر اعتدالاً مع ساعات النهار.

و تتأثر الأردن بكتلة هوائية لطيفة تدريجياً مع منتصف الأسبوع القادم 2 و 3 تشرين الأول 2023، بحيث توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس و تكون أبرد من مُعدلاتها المعتادة بِعدّة درجات مئوية، و تسود بذلك أجواء خريفية لطيفة نهاراً فوق المُرتفعات الجبلية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة، و نشاط في سرعة #الرياح على فترات.

و بطبيعة الحال، كما أن درجات الحرارة ستنخفض نهاراً بهذه القيمة، ستكون ليلاً أقل من مُعدلاتها كذلك، إذ من المتوقع أن تسود أجواء مائلة للبُرودة في غالبية المناطق، و بالتالي فإن الملابس المُناسبة – بحسب التحديثات الحالية – يجب أن تُراعي أن الأجواء خريفية لطيفة نهاراً و مائلة للبُرودة ليلاً، بحيث تتطلب ارتداء ملابس أكثر دفئاً ليلاً و ساعات الصباح لتلائم الحالة الجوية المتوقعة، و خاصة للأطفال و كبار السن.

و الله أعلم