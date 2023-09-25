بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

جهزوا الملابس الشتوية.. الأردن يودع الأجواء الحارة

25 سبتمبر 2023
جهزوا الملابس الشتوية.. الأردن يودع الأجواء الحارة

وطنا اليوم:تُشير أحدث القراءات الجوية لنماذج المُحاكاة الحاسوبية لحركة الكتل الهوائية توقعات بأن تتأثر الأردن الأيام الأولى من شهر تشرين الأول/أكتوبر بكتلة هوائية لطيفة الحرارة تتسبب بانخفاض ملحوظ على درجات الحرارة و عودة للأجواء الخريفية للمملكة.
وفي التفاصيل، تبدأ درجات الحرارة انخفاضها الأحد القادم حيث تتأثر المملكة بتيارات شمالية غربية ذات درجات حرارة أقل و رطوبة أعلى مُقارنة بالأيام الحالية، لتصبح الأجواء تدريجياً أكثر اعتدالاً مع ساعات النهار.
و تتأثر الأردن بكتلة هوائية لطيفة تدريجياً مع منتصف الأسبوع القادم 2 و 3 تشرين الأول 2023، بحيث توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس و تكون أبرد من مُعدلاتها المعتادة بِعدّة درجات مئوية، و تسود بذلك أجواء خريفية لطيفة نهاراً فوق المُرتفعات الجبلية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة، و نشاط في سرعة #الرياح على فترات.
و بطبيعة الحال، كما أن درجات الحرارة ستنخفض نهاراً بهذه القيمة، ستكون ليلاً أقل من مُعدلاتها كذلك، إذ من المتوقع أن تسود أجواء مائلة للبُرودة في غالبية المناطق، و بالتالي فإن الملابس المُناسبة – بحسب التحديثات الحالية – يجب أن تُراعي أن الأجواء خريفية لطيفة نهاراً و مائلة للبُرودة ليلاً، بحيث تتطلب ارتداء ملابس أكثر دفئاً ليلاً و ساعات الصباح لتلائم الحالة الجوية المتوقعة، و خاصة للأطفال و كبار السن.
و الله أعلم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:57

خبير دستوري يجيب على سؤال وطنا اليوم حول توزير النواب

06:51

مصدر : من المرجح اعلان #نتائج_القبول_الموحد الخميس

06:45

على لسان أياد علاوي تفاصيل تذكر لاول مرة عن صدام حسين

06:36

أصوات أردنية تحذّر من “ساعة انفجار” على الحدود مع سورية

06:34

هؤلاء سيصبحوا نواب اعتباراً من اليوم

06:32

وفاة شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في العاصمة عمان

06:32

موسكو: مسلحو (التنف) يخططون لزعزعة الوضع في سوريا

06:28

تقرير دولي : الاردن من الدول الأقل قدرة على الصمود بدون دخل

00:02

اختتام المسابقة الوطنية للأباكس والحساب الذهني

22:14

العين عبد الحكيم الهندي يهنئ سيد البلاد بذكرى المولد النبوي

21:42

ابو طير : عدة جهات هي من تختار الوزراء الجدد”، ولا توجد حكومة مشكلة من جهة واحدة

21:24

زوجة السيد عصام بدير في ذمة الله

وفيات
زوجة السيد عصام بدير في ذمة اللهوفيات الاثنين 25-9-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-26 13:13:00Z | | وفيات الأحد 24-9-2023شقيق أ.د. ساري حمدان (رئيس جامعة عمان الاهلية)… في ذمة الله