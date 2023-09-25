إعادة تشكيل مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا برئاسة فارس بريزات

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعادة تشكيل مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برئاسة الدكتور فارس بريزات.

وقرر المجلس، تعيين كل من: الدكتور إسماعيل أبو عامود، وأيمن عبد المجيد المجالي، والدكتورة فاطمة إبراهيم الهلالات، والمهندس حمزة سالم العلياني أعضاء في مجلس المفوضين.

وبهذه المناسبة تتقدم أسرة موقع وطنا اليوم الاخباري بالتهنئة والتبريك للدكتور فارس بريزات على المنصب الجديد ونسأل الله له مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة الوطن تحت ظل الراية الهاشمية