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تكريم نزلاء من حفظة القرآن الكريم والناجحين في التوجيهي

25 سبتمبر 2023
تكريم نزلاء من حفظة القرآن الكريم والناجحين في التوجيهي

وطنا اليوم:كرمت مديرية الأمن العام، الاثنين، عددا من النزلاء الذين اجتازا امتحان الثانوية العامة بنجاح، ونزلاء آخرين من حفظة القرآن الكريم.
وذكر بيان لمديرية الأمن العام، أنه تم تكريم 23 نزيلاً من حفظة القرآن الكريم، و23 نزيلاً من الناجحين في الثانوية العامة، لما أبداه هؤلاء النزلاء من إصرار على التعلم، وتنمية معارفهم وقيمهم الدينية، وتقويم سلوكهم تمهيداً لإعادة بناء مستقبلهم كأفراد ملتزمين بالحقوق والواجبات والمواطنة الصالحة.
وأفاد بيان المديرية ، أن التكريم يأتي ضمن إطار منهجي حرصت مديرية الأمن العام على رعايته ومتابعته لمساعدة النزلاء، وتحفيز المنخرطين منهم في البرامج الإصلاحية على تحقيق الاستفادة الممكنة.
وأكدت المديرية على حث الآخرين على الحذو حذوهم، وبما يسهم بتمكين النزلاء من العودة للمجتمع كأعضاء فاعلين، والابتعاد عن أسباب العقوبات الجنائية وما يؤدي لها


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