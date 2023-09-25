ارتفاع عدد سكان الأردن لأكثر من 11.4 مليون

وطنا اليوم:بلغ عدد سكان الأردن، الاثنين، 11,484,805 نسمة، بحسب رصد لبيانات دائرة الاحصاءات العامة.

وارتفع عدد السكان في الأردن إلى أكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين، ليصل إلى أكثر من 11.4 مليون شخص عام 2023.

وبلغ عدد الوفيات العام الماضي 30.075، وفي العاصمة عمان وحدها بلغ عدد الوفيات 15 ألف و373.

وفي عام 2022، سُجِّلت الولادات في مختلف المحافظات وفقًا للجنس كما يلي:

في عمان

ذكور: 39,762 مولود

إناث: 37,312 مولودة

المجموع: 77,074 مولود

في البلقاء

ذكور: 3,915 مولود

إناث: 4,006 مولودة

المجموع: 7,921 مولود

في الزرقاء

ذكور: 9,649 مولود

إناث: 9,345 مولودة

المجموع: 18,994 مولود

في مأدبا

ذكور: 2,286 مولود

إناث: 2,154 مولودة

المجموع: 4,440 مولود

في إربد

ذكور: 18,391 مولود

إناث: 17,594 مولودة

المجموع: 35,985 مولود

في المفرق

ذكور: 6,140 مولود

إناث: 5,940 مولودة

المجموع: 12,080 مولود

في جرش

ذكور: 1,580 مولود

إناث: 1,574 مولودة

المجموع: 3,154 مولود

في عجلون

ذكور: 2,486 مولود

إناث: 2,366 مولودة

المجموع: 4,852 مولود

في الكرك

ذكور: 3,849 مولود

إناث: 3,551 مولودة

المجموع: 7,400 مولود

في الطفيلة

ذكور: 1,082 مولود

إناث: 1,090 مولودة

المجموع: 2,172 مولود

في معان

ذكور: 1,560 مولود

إناث: 1,434 مولودة

المجموع: 2,994 مولود

في العقبة

ذكور: 2,575 مولود

إناث: 2,350 مولودة

المجموع: 4,925 مولود

بيانات المغتربين

ذكور: 5,398 مولود

إناث: 4,877 مولودة

المجموع: 10,275 مولود

المجموع العام:

ذكور: 93,275 مولود

إناث: 88,716 مولودة