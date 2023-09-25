بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ارتفاع عدد سكان الأردن لأكثر من 11.4 مليون

25 سبتمبر 2023
ارتفاع عدد سكان الأردن لأكثر من 11.4 مليون

وطنا اليوم:بلغ عدد سكان الأردن، الاثنين، 11,484,805 نسمة، بحسب رصد لبيانات دائرة الاحصاءات العامة.
وارتفع عدد السكان في الأردن إلى أكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين، ليصل إلى أكثر من 11.4 مليون شخص عام 2023.
وبلغ عدد الوفيات العام الماضي 30.075، وفي العاصمة عمان وحدها بلغ عدد الوفيات 15 ألف و373.
وفي عام 2022، سُجِّلت الولادات في مختلف المحافظات وفقًا للجنس كما يلي:

في عمان

ذكور: 39,762 مولود

إناث: 37,312 مولودة

المجموع: 77,074 مولود

في البلقاء

ذكور: 3,915 مولود

إناث: 4,006 مولودة

المجموع: 7,921 مولود

في الزرقاء

ذكور: 9,649 مولود

إناث: 9,345 مولودة

المجموع: 18,994 مولود

في مأدبا

ذكور: 2,286 مولود

إناث: 2,154 مولودة

المجموع: 4,440 مولود

في إربد

ذكور: 18,391 مولود

إناث: 17,594 مولودة

المجموع: 35,985 مولود

في المفرق

ذكور: 6,140 مولود

إناث: 5,940 مولودة

المجموع: 12,080 مولود

في جرش

ذكور: 1,580 مولود

إناث: 1,574 مولودة

المجموع: 3,154 مولود

في عجلون

ذكور: 2,486 مولود

إناث: 2,366 مولودة

المجموع: 4,852 مولود

في الكرك

ذكور: 3,849 مولود

إناث: 3,551 مولودة

المجموع: 7,400 مولود

في الطفيلة

ذكور: 1,082 مولود

إناث: 1,090 مولودة

المجموع: 2,172 مولود

في معان

ذكور: 1,560 مولود

إناث: 1,434 مولودة

المجموع: 2,994 مولود

في العقبة

ذكور: 2,575 مولود

إناث: 2,350 مولودة

المجموع: 4,925 مولود

بيانات المغتربين

ذكور: 5,398 مولود

إناث: 4,877 مولودة

المجموع: 10,275 مولود

المجموع العام:

ذكور: 93,275 مولود

إناث: 88,716 مولودة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:14

مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء جنوبي نابلس

08:57

خبير دستوري يجيب على سؤال وطنا اليوم حول توزير النواب

06:51

مصدر : من المرجح اعلان #نتائج_القبول_الموحد الخميس

06:45

على لسان أياد علاوي تفاصيل تذكر لاول مرة عن صدام حسين

06:36

أصوات أردنية تحذّر من “ساعة انفجار” على الحدود مع سورية

06:34

هؤلاء سيصبحوا نواب اعتباراً من اليوم

06:32

وفاة شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في العاصمة عمان

06:32

موسكو: مسلحو (التنف) يخططون لزعزعة الوضع في سوريا

06:28

تقرير دولي : الاردن من الدول الأقل قدرة على الصمود بدون دخل

00:02

اختتام المسابقة الوطنية للأباكس والحساب الذهني

22:14

العين عبد الحكيم الهندي يهنئ سيد البلاد بذكرى المولد النبوي

21:42

ابو طير : عدة جهات هي من تختار الوزراء الجدد”، ولا توجد حكومة مشكلة من جهة واحدة

وفيات
زوجة السيد عصام بدير في ذمة اللهوفيات الاثنين 25-9-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-26 13:13:00Z | | وفيات الأحد 24-9-2023شقيق أ.د. ساري حمدان (رئيس جامعة عمان الاهلية)… في ذمة الله