ارتفاع عدد سكان الأردن لأكثر من 11.4 مليون

وطنا اليوم:بلغ عدد سكان الأردن، الاثنين، 11,484,805 نسمة، بحسب رصد لبيانات دائرة الاحصاءات العامة.
وارتفع عدد السكان في الأردن إلى أكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين، ليصل إلى أكثر من 11.4 مليون شخص عام 2023.
وبلغ عدد الوفيات العام الماضي 30.075، وفي العاصمة عمان وحدها بلغ عدد الوفيات 15 ألف و373.
وفي عام 2022، سُجِّلت الولادات في مختلف المحافظات وفقًا للجنس كما يلي:
في عمان
ذكور: 39,762 مولود
إناث: 37,312 مولودة
المجموع: 77,074 مولود
في البلقاء
ذكور: 3,915 مولود
إناث: 4,006 مولودة
المجموع: 7,921 مولود
في الزرقاء
ذكور: 9,649 مولود
إناث: 9,345 مولودة
المجموع: 18,994 مولود
في مأدبا
ذكور: 2,286 مولود
إناث: 2,154 مولودة
المجموع: 4,440 مولود
في إربد
ذكور: 18,391 مولود
إناث: 17,594 مولودة
المجموع: 35,985 مولود
في المفرق
ذكور: 6,140 مولود
إناث: 5,940 مولودة
المجموع: 12,080 مولود
في جرش
ذكور: 1,580 مولود
إناث: 1,574 مولودة
المجموع: 3,154 مولود
في عجلون
ذكور: 2,486 مولود
إناث: 2,366 مولودة
المجموع: 4,852 مولود
في الكرك
ذكور: 3,849 مولود
إناث: 3,551 مولودة
المجموع: 7,400 مولود
في الطفيلة
ذكور: 1,082 مولود
إناث: 1,090 مولودة
المجموع: 2,172 مولود
في معان
ذكور: 1,560 مولود
إناث: 1,434 مولودة
المجموع: 2,994 مولود
في العقبة
ذكور: 2,575 مولود
إناث: 2,350 مولودة
المجموع: 4,925 مولود
بيانات المغتربين
ذكور: 5,398 مولود
إناث: 4,877 مولودة
المجموع: 10,275 مولود
المجموع العام:
ذكور: 93,275 مولود
إناث: 88,716 مولودة