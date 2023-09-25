اتفاقية نوعية والتزام بدعم الأعمال وتمكين الشباب… جوهر جولة أورنج الأردن في العقبة

وطنا اليوم:اختتمت أورنج الأردن أعمال جولتها التي نفذتها في مدينة العقبةبقيادة رئيسها التنفيذي، فيليب منصور، وبمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين لدى الشركة، بنجاح كبير، مثمرة عن فرص تعاون ولقاءات هامة، وضم المزيد من شبابالعقبة لصفوف الشباب المؤهل في مجالات التصنيع الرقمي، بالاستفادة من التعليم الرقمي المجاني الذي تقدمه.

وفي إطار تواجدها في العقبة، أبرمت أورنج الأردن اتفاقية مع شركة ميناء حاويات العقبة، تصبح بموجبها مزوّد الاتصالات الأول في المملكة وكذلك ضمن مجموعة أورنج في الشرق الأوسط وأفريقيا في تولّي إنشاء شبكة خلوية خاصة بالجيل الخامس للزبائن من قطاع الأعمال.

وتعدّ الاتفاقية هامّة للغاية كونها ستساهم في تعزيز جاذبية منطقة الميناء وقدرتها التنافسية، إلى جانب توفير جودة خدمة غير مسبوقة لميناء حاويات العقبة في منطقة الموانئ الصناعية وإتاحة إمكانية ابتكار وتطوير حالات استخدام جديدة مصممة خصيصاً وفق احتياجاتها، فضلاً عنتشكيل قوّة جاذبة للاستثمارات القيّمة بما ينعكس على العقبة ككل.

وشهدت جولة أورنج الأردن تواصلاً فاعلاً ضمنلقاء جمع الشركة بالشركاء والزبائن من قطاع الأعمال، للتأكيد على العلاقة المتينة وتعزيزها، والتباحث بفرص العمل والتعاون المستقبلية، والحديث حول السبل والخدمات والحلول التي تمكن مختلف الأطراف من الارتقاء بأعمالها، بما يساهم في دعم استراتيجية العقبة في التطور.

واشتملت الجولة على الاحتفال بتخريج “أبطال التغيير في العقبة” تحت رعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة؛ حيث خرجت أورنج الأردن دفعة جديدة من المشاركين في برنامج مختبر التصنيع الرقمي وأكاديمية البرمجة في مدينة العقبة، الذي يأتي ضمن مشروع مساحة الابتكار، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات، يتم تنفيذه بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل “ابتكار اﻷردن”، من أجل التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.

وحول هذه الجولة، قال الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور: “لمدينة العقبة أهمية كبيرة لدينا باعتبارها مدينة واعدة نلتزمبالاستجابة لاحتياجاتها على مستوى المؤسسات وعلى المستوى الفردي لأبنائهامع خدماتنا الأساسية وتلك التي تحمل أبعاداً تنموية.هذا الالتزام كان قد أسهم في تحقيقنا لإنجازات عدة سابقة فيها، كللناها ضمن جولتنا بشراكة جديدة نفخر بها، خاصة وأنها تعزز مكانتنا كمزوّد اتصالات مرجعي لخدمة القطاع المؤسسي، وبرفد العقبة بالمزيد من المواهب الشبابية التي نستثمر فيها ونساهم بإطلاق إمكانياتها الكامنة بهدف تسريع تطور المدينة ونموها.”

ولمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة:www.orange.jo.