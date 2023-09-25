الأردن يسيّر طائرة إغاثية جديدة إلى ليبيا

وطنا اليوم:تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، قامت الهيئة الخيرية الهاشمية بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات انسانية واغاثية ثالثة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو.

وتحمل الطائرة مواد اغاثية طارئة مكونة من مواد طبية (أدوية ومعقمات واسعافات أولية) وخيام وحقائب نوم ومواد غذائية وحقائب اخلاء طبي ومدافئ، وتم التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا ليتم ايصالها لكافة المناطق المتأثرة بالاعصار والمناطق التي ضربتها الفياضانات وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المتضررة.

وقال د. حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية: “استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه بتقديم المساعدات الاغاثية العاجلة للأشقاء في ليبيا جراء الفياضانات المدمرة التي اجتاحت شرق ليبيا مؤخرا، تم التنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تم تجهيز الطائرة الثانية من المساعدات لايصالها وتسليمها للجهات المعنية العاملة في الميدان وتوزيعها على المتضررين ومد يد العون لهم في مصابهم الجلل، وبدورنا نشكر شركاءها الذين ساهموا معنا في تجهيز هذه المساعدات الى الأخوة في ليبيا