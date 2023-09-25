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ولي العهد يحضر قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

25 سبتمبر 2023
ولي العهد يحضر قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

وطنا اليوم:حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، “قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني”، التي نظمها المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج).
وشهدت القمة حضور ممثلي مؤسسات حكومية وشركات متخصصة في مجال الأمن السيبراني من مختلف الدول والقطاعات، بالإضافة إلى شركات مالية وصيرفة.
وسلطت القمة الضوء على السياسات والاستراتيجيات وتجارب الدول في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية، وعلى القضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية وآليات التعاون لمواجهتها ومكافحة انتشارها.
وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة أن القمة انعقدت في ظل تزايد المخاطر السيبرانية وتأثيرها المتعاظم على الأصعدة المالية والاجتماعية والسياسية.
ولفت إلى أن انعقاد القمة في الأردن، الذي يمتلك كفاءات مميزة في الأمن السيبراني، من شأنه تعزيز دوره كمركز إقليمي رائد في هذا المجال، مبينا أن القمة تشكل فضاء للحوار والتعاون الإقليمي والدولي.
من جهته، أوضح رئيس هيئة المديرين في جمعية (إنتاج) عيد الصويص أن نحو 450 مشاركا تفاعلوا في 23 جلسة نقاشية حول الأمان السحابي وحماية البيانات وتأثير التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء على الأمن السيبراني


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