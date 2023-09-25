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225 مليون دينار مستوردات الألبسة والأحذية والأقمشة

25 سبتمبر 2023
225 مليون دينار مستوردات الألبسة والأحذية والأقمشة

وطنا اليوم:بلغت مستوردات الألبسة والأحذية والأقمشة منذ بداية عام 2023 حتى 15 أيلول الحالي 225 مليون دينار، وفق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أسعد القواسمي، الاثنين، الذي أشار إلى أن معدل المستوردات ثابت مقارنة مع الفترة ذاته من العام الماضي.
وقال القواسمي، إن الصين حافظت على الحصة الأكبر المستوردات خصوصا بعد انخفاض صرف العملة الصينية أمام الدولار، كما ارتفعت مستوردات مصر وانخفاضها من تركيا بسبب ارتفاع الأسعار لمدخلات الإنتاج، وذلك في تصريح للمملكة.
وعن الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، توقع استيراد بقيمة تصل من 75 إلى 80 مليون دينار، وهو المعدل نفسه في الأعوام السابقة.
وأشار إلى انخفاض الحركة التجارية والنشاط بسبب تغير المواسم بين الصيف والشتاء.
ولفت إلى أن التجار يأملون في زيادة الطلب على ألبسة الشتاء خاصة في نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل.
وأكد القواسمي، أن التجار دخلوا إلى الأسواق الإلكترونية لزيادة المبيعات، مشيرا إلى أن “ارتفاع الجمارك وضريبة المبيعات يحدان من انتشارها بشكل ينافس الطرود المعفاة من الرسوم والضرائب”


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