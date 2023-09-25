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بوقت قياسي.. الأمن يُعيد مبلغ مالي كبير لسائح أمريكي في البتراء

25 سبتمبر 2023
بوقت قياسي.. الأمن يُعيد مبلغ مالي كبير لسائح أمريكي في البتراء

وطنا اليوم:تمكن فريق البحث من مديرية شرطة غرب معان من العثور على حقيبة سائح أمريكي الجنسية بداخلها مبلغ مالي كبير في وقت قياسي.
وقال مصدر أمني الاثنين، إن شرطة غرب معان تلقت بلاغا حول فقدان حقيبة تعود لسائح أمريكي في داخلها 10 الآف و878 دولار.
وأضاف المصدر إلى أنه تم تشكيل فريق متخصص برئاسة رئيس المركز الأمني، حيث تمت عملية البحث والتحري وجمع المعلومات.
وأشار إلى أنه عُثر على المبلغ المالي بوقت قياسي، وإلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للقضاء


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