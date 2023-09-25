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مجلس النواب يكرم حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي

25 سبتمبر 2023
مجلس النواب يكرم حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي

وطنا اليوم:كرم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس لجنة التعليم والشباب الدكتور طالب الصرايرة باسم مجلس النواب اليوم الإثنين، حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي، الحاصلة على المركز الأول بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم التي أقيمت مؤخراً في دبي.
وقال النائب الصرايرة إن هذا الإنجاز يفخر به كل الأردنيون، وهو إنجاز يبعث في النفس البهجة والسرور، مقدماً التهنئة للطالبة سندس الصيداوي ووالدها على رفعها راية الوطن في مسابقة القرآن الكريم.
و حضر التكريم النواب : فواز الزعبي و نواف الخوالدة و محمد الشطناوي و احمد القطاونه و محمد ابو صعيليك


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