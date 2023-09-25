تفاصيل عطلة المولد النبوي للقطاع الخاص

وطنا اليوم:يشارك الأردن الأمتين العربية والاسلامية الأربعاء الموافق 12 من شهر ربيع الأول لسنة 1445 هجرية الموافق 27 من أيلول/ سبتمبر لسنة 2023 ميلادية الاحتفال بذكرى مولد سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان مولده نذيرا بنشر الحق والخير والعدل بين الناس، ورفع الظلم والبغي والعدوان.

وبهذه المناسبة كان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر بلاغا يقضي بتعطيل الدوام لهذا اليوم الموافق للسَّابع والعشرين من أيلول 2023م؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبحسب البلاغ تُعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكُبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الأول لسنة 1445 هجرية الموافق لـ27 من أيلول/ سبتمبر لسنة 2023ميلادية؛ احتفاءً بهذه المناسبة.

واستثنى البلاغ الذي أصدره الخصاونة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

واحياءً لهذه الذكرى العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة، وإظهارها بما يليق بها.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل: “إن بلاغ رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول عطلة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء الموافق 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، يشمل العاملين في القطاع الخاص.”

وأشار إلى أن الفقرة (ب) من المادة 59 من قانون العمل نصت على أنه “إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم اجراً اضافياً لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد