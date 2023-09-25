مواطنون يشتكون من قطع أشجار معمرة في الفحيص

وطنا اليوم:شكا مواطن من قطع شجرة بلوط معمرة يزيد عمرها عن قرن، في الفحيص، ويعتقد البعض أن عمرها قد يصل إلى 500 عام، من أجل إفساح المجال لتطوير فلل سكنية جديدة.

واختار سكان هذه المنطقة العيش فيها بسبب الجمال الطبيعي الفريد للمنطقة، ولما تمثله هذه الأشجار من مصدر للسكينة والراحة للعيون، وللدعم النفسي الذي تقدمه للسكان والأجيال القادمة.

ويأمل المواطنون أن يتم التوعية بأهمية الحفاظ على المساحات الخضراء في منطقتهم، وأن تُتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشجار المتبقية.