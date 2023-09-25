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تحذيرات من العروض الوهمية على أسعار الذهب

25 سبتمبر 2023
تحذيرات من العروض الوهمية على أسعار الذهب

وطنا اليوم:جدد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، تحذيراته من الوقوع في فخ العروض الوهمية على أسعار الذهب أو شرائه إلكترونيا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال علان الاثنين، إن هناك حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتهج ممارسات النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين من خلال تقديم عروض وهمية بشكل متكرر.
وأضاف أن هذه المواقع الوهمية أثرت سلباً على التاجر، وتراجع المبيعات بنسبة تصل إلى 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ودعا علان، المواطنين إلى متابعة أسعار الذهب من المواقع الرسمية وزيارة محلات الصياغة، وإلى طلب فاتورة رسمية ومختومة عند شراء الذهب تحدد فيها الوزن والسعر للغرام وأجور الصائغ والسعر الإجمالي.
وأكد علان أنه في حالة وجود أي خلل أو تلاعب في الفاتورة، يجب على المواطن مراجعة النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي يمكن أن تصل إلى إغلاق المحل


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