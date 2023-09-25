الأردنيون يترقبون التعديل السابع على حكومة الخصاونة

وطنا اليوم:قدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة استقالاتهم خلال جلسة الوزراء المنعقدة حاليا في الرئاسة، تمهيدا لاجراء تعديل وزاري جديد

وتتواصل الأحاديث في الشارع الأردني وداخل الصالونات السياسية عن قرب إجراء رئيس الوزراء بشر الخصاونة التعديل الحكومي السابع منذ تشكيل حكومته في نهاية عام 2020.

ويعود آخر تعديل على حكومة الخصاونة إلى الثلث الأخير من كانون الثاني/ ديسمبر 2022، تاريخ دخول مكرم القيسي وزيراً للسياحة والآثار بدلا من نايف حميد الفايز.

وكُلفت حكومة الخصاونة بمتابعة تنفيذ حزمة استراتيجيات للتحديث السياسي والاقتصادي وتطوير الإدارة العامة