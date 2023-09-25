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09:56
التربية: إصابات الكبد الوبائي بمدارس الكرك ليست مقلقة
09:51
مشوقة يطالب بتوضيح رسمي حول مطعوم “MR” لطلبة المدارس
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الصحة : تطعيم 98% من الفئة المستهدفة خلال المرحلة الأولى
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الدعجة يُعلق :لست مع ما طرحه الدكتور ليث نصراوين
09:30
الأعلى للسكان: 200 ألف مولود في الأردن سنويا
09:29
جهود مقدرة ….. وإدارة السير توجه رسالة نصية للسائقين
09:26
الوزراء الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك اليوم
09:19
الساكت: الشراكة بين القطاعين تلعب دورًا مهمًا في تطوير الأردن
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مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء جنوبي نابلس
08:57
خبير دستوري يجيب على سؤال وطنا اليوم حول توزير النواب
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عاجل – قدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة استقالاتهم خلال جلسة الوزراء المنعقدة حاليا في الرئاسة
25 سبتمبر 2023
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24 ساعة
09:56
التربية: إصابات الكبد الوبائي بمدارس الكرك ليست مقلقة
09:51
مشوقة يطالب بتوضيح رسمي حول مطعوم “MR” لطلبة المدارس
09:43
الصحة : تطعيم 98% من الفئة المستهدفة خلال المرحلة الأولى
09:37
الدعجة يُعلق :لست مع ما طرحه الدكتور ليث نصراوين
09:30
الأعلى للسكان: 200 ألف مولود في الأردن سنويا
09:29
جهود مقدرة ….. وإدارة السير توجه رسالة نصية للسائقين
09:26
الوزراء الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك اليوم
09:19
الساكت: الشراكة بين القطاعين تلعب دورًا مهمًا في تطوير الأردن
09:14
مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء جنوبي نابلس
08:57
خبير دستوري يجيب على سؤال وطنا اليوم حول توزير النواب
06:51
مصدر : من المرجح اعلان #نتائج_القبول_الموحد الخميس
06:45
على لسان أياد علاوي تفاصيل تذكر لاول مرة عن صدام حسين
وفيات
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جامعات
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن