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عاجل – قدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة استقالاتهم خلال جلسة الوزراء المنعقدة حاليا في الرئاسة

25 سبتمبر 2023
عاجل – قدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة استقالاتهم خلال جلسة الوزراء المنعقدة حاليا في الرئاسة

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