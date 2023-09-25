معرض JOHOME ينطلق الثلاثاء

وطنا اليوم:تحت رعاية وزير الصناعة التجارة والتموين يفتتح غدا الثلاثاء الموافق 26 الجاري معرض “JOHOME ” للبيع المباشر و للتعاقدات التجارية بتنظيم من غرفة صناعة عمان، بمشاركة كبيرة من الشركات الصناعية الأردنية العاملة في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، الورق الصحي والبياضات، مستحضرات التجميل، الأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.

يذكر ان معرض جو هوم سيقام خلال الفترة 26 – 30 ايلول الجاري في المركز الاردني للمعارض الدولية / قاعات مكة مول، وبمساحة تتجاوز الفين متر مربع، ويستهدف تجار الجملة والمفرق في الأردن والمنطقة العربية، حيث تم تخصيص اوقات خاصة لزيارة التجار، فيما سيتم تخصيص الفترة من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء للجمهور، وتشمل المنتجات التي ستعرض المنظفات والمعطرات بكافة أنواعها، المعمقات والورق الصحي والبيّاضات، الادوات البلاستيكية المنزلية، مستحضرات التجميل، الاجهزة الكهربائية المنزلية، كما سيقام ضمن فعاليات المعرض بانوراما الصناعة الأرنية التي تتضمن عرضا فنيا يظهر قوة الصناعة الأردنية، اضافة الى توزيع جوائز قيمة على مدار الساعة لزوار المعرض، كما سيقام خلال المعرض ركنا للأطفال مع فريق متخصص وكذلك ركنا للضيافة يتضمن تقديم عينات مجانية من المنتجات الغذائية والحلويات الأردنية.